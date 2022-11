Pettunud treenija: mulle öeldi, et end jõusaalis kinni kataksin, kuigi olen selliste riietega seal kolm aastat käinud

Kõige rohkem oli naine üllatunud selle üle, et ta on samasugust nabapluusi ja lühikeste treeningpükste kombinatsiooni kandnud juba kolm aastat.

Kuigi tal on jõusaalis omad lemmikud treeningnurgad, võib juhtuda, et nüüd tuleb naisel otsida uus spordisaal, kus treenima hakata.

Teised jälgijad olid šokeeritud sellisest korrast ja arvasid, et jõusaali poolt on lapsik riietumise osas ettekirjutusi teha.

„Sa teed nalja,“ kirjutas üks üllatunud jälgija. „Riietumisnõue? Kas see on keskkool, kus tuleb koolivormi kanda?“ oli teine üllatunud.

Jo ise oli särtsu täis ja vastas, et jääb endale kindlaks. „Ma higistan nii palju, et ma ei kavatsegi end kinni katta.“

Välismeedias on varemgi avaldatud artikleid, kus naistel on keelatud jõusaalides nabapluuside väel treenida. Kui vaadata Eesti spordiklubide kodukorda, siis nabapluuside kohta ei ole midagi öeldud, küll on aga kirjas, et riided ja sisejalanõud peavad olema sportimiseks sobilikud.