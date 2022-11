Meie „elavad õnnelikult elu lõpuni“ ei olnud nagu muinasjutus. Meie „elavad õnnelikult elu lõpuni“ tuli pagana suure hulga pisaratega, hilisõhtuste vaidluste ja puruks visatud iPhone’iga. Ent see tuli ka tänu aususele, arengule ja 11 aasta jooksul sündinud kolmele lapsele.

Ma ei taha, et minu lastel jääb elu elamata sellepärast, et nad arvavad, justkui peaks kõik olema ideaalne ja et elus peaks püüdma ainult õnnelikke hetki.