Meestearst Olev Poolamets: ka hea tervisega raugaealised osutuvad viljakateks

„Meditsiini areng on jõudnud nii kaugele, et praegu ei julge ma enam kellelegi öelda, et ta ei saa lapsi,“ tõdes Olev Poolamets. „Kui kõrges eas mehel kõik töötab, siis risk pärilikele probleemidele tõuseb, kuid kõik on võimalik. Minu rekordimees oli 90ndates eluaastates, kuid ta elas maal ja pidi bussipeatusesse 6 kilomeetrit jalgsi minema. Elu ei pea liiga mugavaks tegema.“