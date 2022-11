Naise pihtimus: kainetest päevadest kinni pidamine on okei, aga kui mul hammas verele läheb, siis on metsas

Õhtu on käes ja ma pole klaasikest joonud, hurraa!

Täna oli esimene päev tublima ja kainema „mina“ poole! Täna õhtul ma täiesti teadlikult otsustasin, et õhtusöögiks jäägu ainult toit ja joogipoolis ei tule mitte sealt veinikastist, vaid veekraanist. Kui ma oma eelmist kirjutist lõpetasin, siis magama jäädes googeldasin veel voodis olles telefonist, et „kuidas öelda alkoholile ei“. Jabur, ma tean. Esimene vastus oli, et alkoholist loobumine võib olla üllatavalt raske. Tore, aga loobuda ma ei soovi, sest ma kindlasti ei taha hakata karsklaseks. Millal ma käisin viimati kainel puhkusel? Haa, hea nali.

Ja mind ikka teeb rõõmsaks, kui saan töönädala lõppu tähistada. Igatahes avastasin oma väga tähtsale ja suurele küsimusele vastust otsides Alkoinfo lehe. Tuuseldasin seal veidi ja jõudsin Selge programmini. Endalegi üllatav, aga tegin ennast kohe õhtul ka programmi kasutajaks. Täna hakkasin uudishimust esimese sammuna alkopäevikut pidama. Suurim avastus on see, et mu kogused on üpris suured. Klaas veini kaks ühikut, pudel veini näiteks on pea kuus ühikut. Ehmatav, aga eks siis näis. Loodetavasti jätkub distsipliini ja tahtmist.

Hetkel on mul kahetised tunded: väga palju end piirata ei taha ja lisa stressi samuti mitte, aga samas ma tunnen, et väikesed muudatused on vajalikud. Sest kui ma mõtlen, kui palju olen sisendanud endale just seda mõtet, et vein aitab uinuda ja teeb mind rahulikuks, kui laste peale närvi lähen, siis tegelikult ma magan alati pärast veinitamist pigem halvasti ja mu närvisüsteem saab kindlasti selle koguse juures pigem kannatada.