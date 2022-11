Liiga vähe seksi: kuidas kallimaga samale lainele jõuda?

Aktiivne iha – seesmine hormonaalne tung, mis paneb vere vemmeldama ja füüsilist lähedust otsima. Suhte alguses on aktiivse iha tase loomulikult kõrge. Me flirdime, lööme end üles ja saadame välja valmisoleku signaale. Pärast alguse särtsu taandumist soovitavad teadlased aktiivse iha taseme tõstmiseks rohkelt masturbeerida. Nagu seisev vesi ajab torud rooste, nii langeb ka aktiivse libiido tase, kui inimene oma orgasmid unarusse jätab. See kehtib nii naiste kui ka meeste puhul. Naiste hirm, et mehe masturbeerimine on selge märk sellest, et temakeset ei piisa, on täiesti väär arusaam. Süües kasvab isu ja tänu eneserahuldamisele tuntakse ka oma kallima vastu suuremat huvi, kuna hormoonide tase püsib üleval.

Reaktiivne iha – see on meie füüsiline ja mentaalne reaktsioon välistele stimuleerijatele: naine kaunis pesus, puudutused, flirt. Reaktiivne iha käivitub tänu seksuaalsetele seostele, mis tekivad meie meeltes tänu positiivsele emotsioonile. Reaktiivse iha puudumine vaevab suurt hulka paare. Etteheited stiilis: ta ei pööra mulle tähelepanu, ei löö end enam üldse üles, mind nagu polekski olemas ... Need on tavalised teraapiakabinetti jõudvad mured. Parim soovitus, mida eksperdid anda saavad, on see, et ole ise suhtes see armuke, keda sa endale tahaksid, ja ära oota, et kallim võtaks kogu reaktiivse iha tekitamise koormuse enda õlgadele. Lõikad seda, mida külvad!