Mehe sõnul mõtles lapsepõlvesõbranna pulma kutsumise osas ümber, sest Devin on gei. Ta selgitas, et sai pulmakutse meili teel ja otsustas sõbrannale sõnumi teel teada anda, et on pulma tulemas. Sõbranna ei vastanud sõnumile ja helistas paar päeva hiljem.