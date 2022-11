Noor ema tunnistab: ma poleks iialgi lapsi saanud, kui oleksin ette näinud, milline elu saab olema

Kommentaariumis avaldasid teema kohta arvamust ka Naisteka lugejad ning oma kogemust jagab noor ema, kes tunnistab, et poleks iial lapsi saanud, kui ta oleks teadnud, kui palju see elu muudab.

„Saan sellest isast vägagi aru. Poleks iialgi lapsi saanud, kui oleksin ette näinud, milline elu saab lastega olema. Kurb on nii mõelda, aga nii lihtsalt on. Muidugi ei lähe ma seda lastele ütlema ja ma ka endiselt loodan, et toredad ajad on veel ees. Hetkel on üle kolme aasta jätkuvat põrgut ja lõppu ei näe. Lapsed ei maga, ei söö, ainult üks lõputu röökimine… Pole vahet, kas proovid lõbustada või lapsel rahus olla. Miski ei tööta. Kurb...“