Menopaus=kuumahood? Selle teket soodustavad kolm peamist põhjust, millest oleks tark juba enne keskiga loobuda

Kui elustiilimuudatused ning käsimüügiravimid on proovitud, kuid üleminekuea sümptomid segavad endiselt igapäevaelu ja tööl käimist, tuleks pöörduda arsti poole, kes saab määrata hormoonasendusravi. „Kuna hormoonasendusravil on oma riskid, on kindlasti vajalik eelnev konsultatsioon naistearstiga. Kuna kaebused on tingitud östrogeeni taseme langusest, siis sisaldavadki ravimid just seda hormooni. Kui naisel on emakas alles, siis kasutatakse östrogeeni ja progesterooni sisaldavaid ravimeid, kui aga emakas on mingil põhjusel eemaldatud, võib tarvitada ainult östrogeenipreparaate. Ravimeid on saadaval nii tableti, geeli kui ka nahaspreina,“ rääkis Aavik.