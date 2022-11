Miks see aga nii tähtis on? Magamise ajal on tavapärane higistamine, mille käigus eritub linadele erinevaid kehavedelikke, rääkimata tuhandetest surnud rakkudest. Kõik eelnev satub linadele ja võib tekitada nii halba lõhna, kui pakkuda soodsat pinnast seente ja bakterite tekkeks. Kui sellises keskkonnas igal öösel magada, võib see põhjustada nahainfektsioone.