Juuste ja küünte heaks: kuus maitsvat toiduainet, mis aitavad kaasa keratiini sünteesimisele

Kuigi keratiini saab juurde tarbida ka toidulisandina, on olemas mitmeid tervislikke toiduaineid, mis võivad samuti keha keratiini sünteesimist toetada. Soovitame need oma menüüsse lisada.

Munad on väga heaks biotiini allikaks, mis on iseenesest oluline vitamiin keratiini sünteesimisel. Kõigest ühes keedetud munas on juba 33 protsenti päevasest biotiini vajadusest. Lisaks sisaldavad munad ka palju teisi olulisi vitamiine, nagu näiteks A-vitamiini, B12-vitamiini ja B2-vitamiini.