Jõulud on peaaegu juba ukse taga! Trendid vahetuvad, aga tegelikult kehtib kuuse ehtimisel vaid üks reegel

Navy blue ehk tumesinine . See sinine toon on loomult puhas ja karge, tänu millele saab seda kombineerida nii neutraalsete, kuldsete, erkpunaste kui ka roheliste toonidega. Imeilus jääb ka navy blue ja valge kombinatsioon, sobides ideaalselt näiteks skandinaavia stiilis kodudesse.

Must töötab alati. Must on muude dekoratsioonide näol olnud juba aastaid väga populaarne ja üsna loogiline, et see lõpuks ka kuuseeheteni jõudis. Musta värvi kuuseehteid kasutavad sel aastal ilmselt kõik trenditeadlikud kodukaunistajad. Musta saab ideaalselt kombineerida näiteks kuldse, hõbedase või valgega.