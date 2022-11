Naine avameelselt alkoholiga lõpparve tegemisest: olukord on tõsisem, kui alguses arvasin

Väga tüütu on põhjendada oma mittejoomist

Esimesed nädalad olen üle elanud. Läheb veidi lihtsamalt. Sel nädalal andsin lõpuks ka sõpradele teada, et olen esitanud endale „Selge“ väljakutse ning plaanin joomist vähendada ja vajan sel teekonnal väga nende toetust. Programmis on üheks strateegiaks välja toodud just lähedaste tugi. Panin kirja, kes saavad mind vajaduse korral aidata ja julgustada. Aga mida oligi arvata - mu kõige lähedasemad inimesed on olnud mu kõige-kõigemad ka napsutamises! Ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina! Niisiis, esmalt palusin Mardilt toetust, rääkisin tüdrukutega ja andsin oma projektist teada ka tööl. Aga ikka on ka neid, kes arvavad, et tegemist on lauslollusega ja keda see kainem elu kunagi aidanud on.

Õnneks „Selge" teejuht Mihkel, kes on programmi tutvustav ja protsessi juhtiv tegelane, tuletab ka meelde alkopäeviku täitmist, mida on vaja teha vähemalt kord nädalas. Iga nädal saan temalt ka tagasiside oma seatud eesmärkide ja reaalsuse kohta. Eelmisel nädalal ma siiski ei suutnud oma eesmärkidest kinni pidada, kuid õnneks on tagasiside alati julgustav, mitte noomiv. Just see, mida ma enim vajan. Olen programmiga jõudnud riskiolukordade teemasse, mis käsitleb nö. ebaolulisi otsuseid, kus ma ei plaanigi juua, aga kuidagi olukord lihtsalt soosib seda. Proovin neid olukordi teadlikult vältida, aga miks see nii paganama raske peab olema? Näiteks ma ei tahtnud minna töökaaslastega reedel pärast tööpäeva „istuma" ega jalutada poes veiniriiulite vaheltläbi, et head pakkumist märgata. Aga fear of missing out (hirm millestki ilma jääda. - toim) sai mu ikka sel nädalal kätte. Lisaks on Mart mulle sisse juurutanud, et hea, külm „mull" peab alati külmkapis varuks olema. Libastusin!