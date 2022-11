Pereterapeut analüüsib meeste pilte kohtinguäpis: inimesed võiksid olla piltide valimisel hoolsamad

Eri tüübid joonistuvad seal üsna selgelt välja, kuigi ta saab kirjeldada vaid mehi. „Osa kasutajaid on seal selleks, et unustada eksi, ega varjagi seda või siis tuleb see üsna kiirelt välja, sest hakatakse kurtma. Kui kaks sellist inimest saavad kokku, saavad nad teineteist toetada ja teineteise õlal nutta.“

Kui profiilipilt on BDSM-teemaline, siis ei peaks karjuma: fuih! ja appi! Tinderis on perverdid! „See on aus. Ütleb selgelt inimese ootuse ära,“ leiab Laanemets. „Uuringudki kinnitavad, et inimesed on kohtinguäpis üldiselt otsekohesed. Palju rohkem kui tavaelus.“