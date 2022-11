Naine pihib: küll oleks tore, kui ma oleks oma joomisharjumuste kohta seda varem teadnud

Usun, et tagasilanguse ja endas pettumise juures on kõvasti abiks ka üheksas moodul, mis keskendub negatiivsetele mõtetele ja nende vältimisele. Mustade mõtete leevendamiseks soovitatakse mõtteid analüüsida, teha pigem paar harjutust ja pidada mõtete päevikut, mitte haarata klaasi järele. Mõtete päevik on natuke liiga palju mu jaoks, ma juba pean päevikut ja alkopäevikut ning mul otseselt pole ka negatiivseid mõtteid hetkel, seega tegelen negatiivsete mõtetega siis, kui nad tulevad. Aitab muremõtetele ja tagasilangustele keskendumisest selleks nädalaks.

Positiivne sõna ja toetav suhtumine on kindlasti paremad, kui kriitika ja süüdistamine. Ma ei kujuta ette, kui keeruline oleks selles protsessis olla päris üksi. Õnneks on programmis võimalik endale valida ka toetav tegelaskuju, kes vajadusel nõu annab ja toetab. Oluline on valida keegi, kellega samastud enim. Ma valisin esimesel nädalal endale toeks Kristjani: juht, pereinimene, armastab suhelda sõpradega ja oma elukaaslasega koos napsu võtta. Täitsa minu masti mees. Igal juhul tunnen, et igas moodulis on väike nipp või nõuanne Kristjanilt, mis mind lohutab või julgustab, seega saan topelt tuge oma kahelt mehelt. Haha.

Selleks, et motivatsioon ei langeks on mul oluline mõista, miks tagasilangused tekivad, kuidas nendega toime tulla ning teadvustada, et see ei ole maailma lõpp. Sest programmis osalemine on ju minu enda heaolu nimel tegutsemine ja sellega ei peaks kaasnema lisastressi. Eksimine on inimlik. Olen väga palju tuge saanud Mardilt.

Olen nüüdseks Selge programmi kuu aega teinud ja jõudnud tagasilangustega toimetuleku moodulini. Küll oleks tore, kui ma seda varem oleks lugenud ja saanud kohe teada, et enda vastu pole vaja nii karm olla. Olen siin viimasel ajal päris tubli olnud, aga enda lubaduste murdmine ja eesmärkidest kinni pidamine on olnud mulle paras väljakutse. Seda kartsin vist üldse kõige rohkem. Ja programmi esimestel nädalatel tundsin eduelamusest palju rohkem hoopis pettumust.

Selle asemel proovisin leida hoopis meeldiva tegevuse ja sõitsime reedel perega metsa, lootuses leida seeni. Lapsed said niisama looduses ennast tühjaks rahmeldada, mina sain sammud täis ja pool korvi männikaid, mida soolata. Oli väga mõnus väljasõit.

Kas minust on ametlikult saanud see naine, kes proovis alustada veidi vähem joomisega, aga on teel suure muutuse poole olla üldse tervem ja teadlikum inimene?

Enne „Selge“ programmiga liitumist oli mu põhiline mure just see, et mu uni oli kehv ning sellest ilmselt tingitud ka üleüldiselt madal energiatase, mida tundsin pidevalt.

Nüüd programmi lõpule lähemale jõudes enamasti ma nädala sees ei joogi. Ma ei tea miks, aga mul on palju lihtsam öelda „ei“ ja teha kaine päev, kui piirata kogust ja juua ainult klaas veini. Just eelmisel nädalavahetusel avasime õhtusöögi kõrvale veini. Mina olin endale selleks päevaks teadlikult lubanud 2 ühikut alkoholi ehk 2 väikest klaasi veini. Aga toit oli hea ja meil oli lõbus ning ma ei tahtnud jätta klaasikest pudeli põhja seisma. Jõin natuke rohkem. Samas... vabandan ennast välja sellega, et lapsed jäid paariks päevaks maale ja meil oligi kahekesti üle pika aja mõnus olla.

Kui see pisike mööndus kõrvale jätta, siis olen programmiga ree peal, saanud tagasi normaalsema unerütmi ning vist üldse sellise rahulikuma vaibi. Muidugi ka teadmise, et kui joon klaas veini iga päev, siis see mõjutab mu tervist negatiivses suunas.

Siiski valisin kümnendast moodulist välja veel mõned nipid, mida parema une nimel lisaks proovida. Näiteks jätsin ära magamistoas töötamise ning võtsin rahuliku ning ekraanivaba aja igapäevatoimetuste ning magamamineku vahele. Samuti leppisin endaga kokku, et ei söö õhtuti liiga palju. Õhtul söömine on joomise kõrval mu number kaks pahe. Selle kohta võiks olla eraldi võõrutusprogramm.