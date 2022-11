Silvia Ilves avaldab enda suhtemustri: poolteist aastat hiljem küsib mees, mis ma temaga teinud olen

„Ma olen kogenud oma elus seda väga, kuidas ma mehed alati, ma ei saa öelda, et olen vägivaldseks teinud, kuid ma olen nad alati kuidagi hulluks ajanud,“ otsis Silvia õigeid sõnu selle kohta, kuidas ta oma kaaslastele on mõjunud.

„Hästi klassikaline juhtum on see, kus mees suhte alguses ütleb, et on maailma kõige õnnelikum mees, kuid siis, aasta või poolteist hiljem maailma kõige õnnetum ning küsib, mida sa minuga teinud oled! Appi!“