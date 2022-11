Organia CBD-õli – stressileevendaja, mis vaigistab ka kroonilist valu ja ärevust

CBD kanepiõli on unikaalne looduslik toode, millega saab leevendada valu ja meeleolukõikumisi. Jah, tõepoolest on tegemist kanepitootega, aga sellisega, kust on eemaldatud kõik psühhotroopne ja keelatud ning alles jäetud see, mis lõõgastav, toetav ja legaalne.

Nii nagu migreeni käes kannatavad inimesed, on ka paljud ärevuse käes vaevlejad CBD-õli kui enesetunde parandaja enda jaoks juba avastanud. Nende jaoks on nüüd täiesti reaalne, et pideva valu talumine ja ajutised meeleoluhäired ei arene edasi depressiooniks. Õli mõju ilmneb regulaarse kasutamise puhul paari päeva jooksul ja CBD-õlist võib õigel hetkel suur tugi olla – mõju kasutajale on kohene, võõrutusnähtusid loobumisel ei esine. Kui aga tegemist on juba raviplaani järgiva inimesega, kes soovib kavva lisada ka CBD-õli, ei tohi kindlasti järsult ravimite võtmist muutma hakata, vaid esmalt konsulteerida arstiga.

Mida ütlevad uuringud?

Uuringud CBD kasulikkuse kohta tervisele on jätkumas ja teadlased püüavad üha paremini mõista, kuidas CBD täpsemalt toimib. Hiljutised uuringud näitavad, et CBD võib leevendada lisaks kroonilisele valule, põletikele, ärevusele ja depressioonile ka aknet. Ajakirjas The Journal of Clinical Investigation avaldatud uuringus leidsid teadlased, et CBD pidurdas õlitootmist ja avaldas põletikuvastast toimet õli tootvatele näärmetele. CBD-tooteid kasutatakse isegi epilepsia ravis. Samuti on tõendeid selle kohta, et CBD võib kaasa aidata uinumisele ja une kvaliteedi parandamisele. Ning just hea uni on see, mis valmistab meid ette järgmiseks päevaks ja pikas perspektiivis määrab ära selle, milline on meie tuju, tervis, üldine sooritusvõime ja isegi suhted.