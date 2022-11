Teadmatus teeb kahju! Need on harjumused, mida trihholoog soovitab talvel vältida

Talv on jõudnud ka siia, mis tähendab, et aina rohkem tuleb tähelepanu pöörata ka enda juuksehooldusele. Eriti siis, kui juuksed muutuvad aina kuivemaks või peanahk ketendab. Loe edasi, et teada saada, kuidas talvel enda juukseid õigesti hoolitseda.