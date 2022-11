Mõned tegelevad sellega seepärast, et neile meeldib, kui nad ei mõtle millestki. Mõned inimesed ütlevad, et valu tekitab neil hea enesetunde. Teised väidavad, et valu ebameeldivus on väärt sellele järgnevat eufoorilist tunnet. Mõned tegelevad sellega selleks, et tunda lähedust oma partneri vastu või õppida ennast paremini tundma või lihtsalt uute asjade proovimiseks või seepärast, et see tundub neile lõbus. Kõik need põhjused võivad omavahel kattuda.