Naise värskendav sõnavõtt oma mehe suunas: niikaua kui ta neid ei puudu ega voodisse vea, siis mulle on okei!

„Ausalt öeldes ma pole isegi mõelnud, keda või mida mu mees sotsiaalmeedias vaatab või kellega suhtleb. Mina olen oma suhtes ja iseendas kindel. Räägib eksiga? No las ta siis räägib? Vaatab kauneid fotosid võõrastest naisest? Ma ise teeksin sama! Kusagil on piir ja niikaua kui ta neid ei puudu ega voodisse vea, siis mulle on okei, mida mu mees kusagil sotsiaalmeedias teeb. Kui tunned keegi tunneb end seepärast ebakindlalt, siis on tal ilmselt oma väärtustamisega probleeme. Sama hästi võiksin tal keelata ju ajakirjade lugemise ja oma arvamuse avaldamise? Naljakoht!“- Ruth, 40