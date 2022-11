Kaire Vilgats avaldab põhjuse, miks ta loobus Tinderis kaaslase otsimisest

Kohtinguäpi Tinder kasutamisest on naine tänaseks loobunud. „Selle pulli olen lõpetanud, sest tundus, et enamik on vaid seksi peal väljas,“ kinnitab ta. „Läbikäidud etapp, kuid ma ei ütleks, et see oli vaid ajaraisk. Leidsin sealt mitu head sõpra, kellega suhtlen siiani, jah, on olnud ka pettumusi, kuid see on elu.“