Onkoloog dr. Jaanika Narits: kopsuvähk hiilib ligi vaikselt. Sümptomid, mida ei tohi ignoreerida

Dr. Narits räägib, et kõige levinum kopsuvähi sümptom on pikalt kestnud köha, mida on üritatud ravida, kuid mis ravile ei allu. „Samuti on ohumärgiks verekiud rögas, õhupuudus füüsilisel koormusel, ilma põhjuseta tekkinud häälekadu, valu rinnus, vilistav hingamine ja neelamisraskused. Kui vähk on laialdaselt levinud, siis on üldisteks sümptomiteks ka kaalukadu ja isutus.“