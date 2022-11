Augud sees, topid küljes, kehv materjal... Suurim viga, mida inimene saab oma riiete hooldamisel teha

Tundub küll mugav visata iga pesuga masinasse üks kapsel, aga tegelikkuses ei pruugi selline lahendus toimida. „Ega asjata ei müüda poodides spetsiaalseid vahendeid villasele pesule, Goretex materjalile ja palju muud, millest laisem pesupesija mööda tahaks kõndida. Ka temperatuur võib mõjutada seda, milline pesuaine on sobivam. Kui näiteks geelkapsel jaheda temperatuuriga pesu pestes ei lahustu, ladestub kapsli kest kanga kiududele ja see võib kauni kampsuni sootuks rikkuda,“ hoiatab Lindströmi esindaja. Tema sõnul vajavad spetsiaalseid pesuvahendeid ka tööriided, mis puutuvad kokku õli, ehitustolmu, toidujäätmetega ja muu mustusega, millega tavalised pesupulbrid toime ei tule.

Kuivatit kasutavad pesupesijad on ehk märganud, et masinast võetud pesu metallosad võivad olla küllaltki tulised. Heike Tamme sõnul tasub seetõttu metallist lukkude, trukkide ja nööpidega pesu pesta eraldi õrnast kangast valmistatud pesust ja kudumitest, mida tuline metall võib kahjustada.

Lihtsaim moodus rõivahooldust keskkonnasäästlikumaks muuta on korrigeerida pesupesemise sagedust. Masinatäie pesu pesemine võib vett tarbida keskeltläbi 70 liitrit – täpsemalt sõltub see mudelist ja pesu kogusest. Lisades siia ka energiakulu ja pesu käigus eralduvad mikroplasti jäägid, on küsimus pesemise sageduse kohta igati põhjendatud. See „mõistlik sagedus“ sõltub mõistagi riideesemest – tuleb arvestada nii hügieeni ja tervist kui ka säästvat ressursikasutust.