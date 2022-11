„Unenäos seksimine võib tähendada paljusid asju,“ ütleb terapeut Hilda Burke. „See võib olla energiavahetus, mille käigus soovid omadust, mis antud inimesel on. Põhjuseid, miks inimesed seksivad, on nii palju ja see on sama ka unenägudes. Mõistus loobib metafoore ja need metafoorid on tavaliselt kõige tooremal kujul, mis sageli hõlmab seksi.“