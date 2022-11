Oma keha vihanud noor naine: kaalulangusega sulasid välja probleemid, mille lahendamiseks olin toitu kasutanud

„See poolik sushi on märk, et mul läheb paremini. Veel kaks ja pool kuud tagasi sõin samasuguse karbi ülihelikiirusel ära ja tundsin, et tahaks veel midagi...“ Nii kirjutab 25-aastane Kaidi Kaupo Instagrami postitatud foto alla. Teekond sellise pealkirjani on olnud pikk ja vaevaline, kuid eelkõige õpetlik.