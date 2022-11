„Inimesed võivad sotsiaalmeedia abil petmisele mõtlema hakata, kui nad on oma elus või suhtes õnnetud. Sotsiaalmeedia abil on lihtne leida vestluspartner, kes toetab ja mõistab.“

See aga ei tähenda, et sotsiaalmeedia on üdini kurjast ja pärast selle artikli lugemist peaksid partneri igal liigutusel tähelepanelikult silma peal hakkama hoidma (see poleks kummagi jaoks tervislik), aga on mõned muutused, mida tasub tähele panna.