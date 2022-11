VISUAAL | Pane end valmis! See on sekspoos, mis on mõeldud jalgpalli MM-i tõelistele fännidele

Nagu ülalolevalt visuaalilt näha, on vaja, et naine oleks painduv, muidu võib sellise poosi katsetamine kurvalt lõppeda - loodetud värava asemel tuleb suund võtta hoopis erakorralise meditsiini osakonna suunas...

Kuid kui oled naine, kes hästi paindub, on see poos just Sulle mõeldud - miks mitte vürtsitada oma pimedat novembrit poosiga, mis paneb silmad särama nii sul kui ka su kallimal? Kui jalg nii kõrgele ei paindu, tasub muidugi loovalt läheneda. Poosil, kus te mõlemad seisate ja samal ajal teineteistele sügavalt silma vaatate, on oma võlu. Eriti, kui te pole viimasel ajal just kõige paremas suhtes olnud ja tülitsemist on ette tulnud tihedamalt kui õrnu intiimsusi.