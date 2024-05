Naiselt naistele | Sotsiaalmeediast kallima afääri avastanud Elis: ignoreerisin ilmselget

Mäletan, kuidas mu tervest kehast käisid läbi külmajudinad. Peas oli tuhat küsimärki- kes see naine on? Mida ma temast teadma peaks? Kuidas ta meie ellu sattus? Kas ma peaksin küsima kohe või ootama, et ta ise räägiks? Kas nüüd ongi kõik?