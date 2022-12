Vürtsita voodielu...kondoomidega!

Leia omale sobiv kondoom! Toidukauplustes, sekspoodides, apteekides ja ka internetis on saadaval lai valik kaitsevahendeid igale eelistusele. Müügipunktidest leiab näiteks erineva suuruse, maitse, värvi ja tekstuuriga kondoome, mis muudavad vahekorra mõlema partneri jaoks elamuseks. Erinevalt kunagistest paksudest kondoomidest on välja töötatud ka oluliselt õhemaid materjale, mis võimaldavad tunda rohkem, pakkudes mõnu ja samas ka kaitset.

Tee kondoomi pealepanekust osake eelmängust. Vaim kontrollib keha ja tegelikult ongi just aju ise seksuaalelu keskne juht. Mehed, kellel on olnud kondoomidega halbu kogemusi, talletavad neid mälestusi ja ainuüksi mõte kondoomist võib põhjustada erektsiooni nõrgenemist. Lähenedes sellele seksikalt, võib see muidu igavavõitu tegevus muutuda lõbusaks kogemuseks, mida mõlemad ootavad põnevusega.

Kondoomide abil kestab seks kauem, sest need aitavad omal moel ejakulatsiooni edasi lükata. Kuna partnerid ei pruugi alati ühel lainepikkusel olla, jagub nõnda naudingut mõlemale pikemaks ajaks.

Kondoomid võimaldavad olla hetkes ja keskenduda oma partnerile, muretsemata suguhaiguste pärast. Turvalisem seks on parem seks, sest see ei lase muretsemisest tingitud stressil tuju tappa. Nõnda ei pea pead vaevama selle pärast, kas midagi võib valesti minna.

Kondoomid on universaalsed ja mõeldud sobima kõigile. Enamik inimesi saab kondoomi kasutada ilma probleemideta. Vahel harva võivad lateksist kondoomid põhjustada ärritust inimestel, kes on lateksi vastu allergilised või tundlikud ja mõnikord võib teatud tüüpi kondoomide määrdeaine tekitada ärritust. Kui ollakse aga lateksi suhtes allergiline, võib olla abi kaubamärgi vahetamisest või plastkondoomide kasutamisest. Pehmest plastist (nt polüuretaanist, polüisopreenist ja nitriilist) valmistatud kondoomid on lateksivabad.