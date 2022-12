Imeline jõuluaeg on tulekul! Milliste tähemärkide esindajatele toob detsembrikuu kõige rohkem õnne?

Õhus on uuendused ja muutused Sõnni jaoks. Uued tuuled hakkavad tema elus puhuma. Tuuled, mis toovad talle head õnne. Ta viib kõik oma plaanid ja projektid ellu ja mitmed tema soovid täituvad. Kõikide märkide järgi tehakse talle üks väga hea pakkumine, millest oleks patt ära öelda, sest sellega kaasneb palju parem palk. Töö juures hinnatakse teda vääriliselt ning jäetakse talle vabad käed otsustada oma äranägemise järgi. Praegu on kõige õigem aeg rääkida palgatõusust või ametikõrgendusest. Detsembrikuu toob Sõnnile ka palju raha juurde täiesti ootamatul moel.

Sõnn võib tunda uhkust oma tööde pärast, sest sellel kuul suudab ta suuri asju korda saata ja on rahul, et saab oma eesmärgid ellu viia. Kõik ei ole alati läinud läinud nii lihtsalt, ka temal on olnud oma elus raskeid aegu, ent vähemalt sellel kuul peaks kõik minema ilma probleemideta. Tal on õigus vähemalt kordki elada oma unistuste elu.