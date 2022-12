Pilk kaasmaalaste ostukorvi: mida ostavad eestlased jõulukinkideks?

Jõulutulede müügi tipus on kindlasti LED-tuledega valgustid, sest need on vastupidavamad kui klaaspirnid. Lisaks ka energiasäästlikumad, valmistatud tugevast platikust, jäädes katsudes jahedaks ning sobivad seepärast ideaalselt nii tuppa kui õue. Energia säästmisele aitavad kaasa lühemad valgusketid ja taimerid, millega saab määrata kindlad tunnid, millal jõulutulud põlevad, et nii ka tarbetut energiakulu vältida.

Tänavu ei saa me üle ega ümber energiasäästlikest lahendustest. Kes meist ei ootaks jõuluaega, kui lumi on maas ja kaunid tulukesed rõdudel ning akendel. Elektri hinna kõrge taseme tõttu on hakanud inimesed otsima võimalusi oma kulude optimeerimiseks. Veel pole näha, et jõulutulukeste soetamise või kasutamise pealt kokku hoitaks, kuid üha enam vaadatakse energiasäästlike lahenduste poole.

Saab täheldada, et inimesed on kinke valides praktilisemaks muutunud ning rohkem toiduainete kategooria poole vaatama hakanud. Populaarseimad toidukategooria kingitused on kinkekorvid, kuhu on koondatud kõikvõimalikke hõrke maiustusi pühadeks – kohvist pähklite ja maiustusteni. Samuti on populaarsed juustuvalikut sisaldavad kinkekomplektid. Lisaks neile ka kvaliteetšokolaad, piparkoogimajad ja kallim alkohol (käsitööglögid).

Infokampaaniatel on olnud samuti mõju inimeste kingisoovidele. Näiteks „Ole valmis“ kampaania järel on akupank või patareitoiteline taskuraadio kiiresti populaarseks osutunud. Kasvav trend on ka tervisetoodete ostmine, näiteks nii elektrilised hambaharjad lastele ja täiskasvanutele kui ka koduseks kasutamiseks mõeldud massaažiaparaadid.

Kui tahta elektrikulu täielikult vältida, siis tasub valida patareidega töötavad jõulutuled, mis jäävad põlema isegi elektrikatkestuse korral. Lisaks on nende kasutusvõimalus väga lai, sest pistikute lähedus seda ei piira. Vahelduseks elektrilistele või patareitoitel töötavatele jõulutuledele võib valida hoopis laternaid elava küünlavalgusega, mida on hea panna nii õue kui ka tuppa. Mõistagi ohutusreegleid järgides.

Parim reklaam võidab

Lastele kingitusi tehes tuleb telerit vaadata ja panna kõrva taha, mis parasjagu multikate vahele näidatakse, sest suure tõenäosusega on just reklaamist nähtu väikese mudilase oodatuim kingitus. Juba aastaid on näha, et populaarseimateks kinkideks osutuvad selle aasta numbri sees lansseeritud mänguasjad ja tooted, mille tootja suudab kõige armsama reklaami välja mõelda.

Näiteks Prismas on näha, et aastast aastasse on just laua- ja seltskonnamängud, pehmed loomad (eriti üleelusuuruses mänguasjad) ning LEGO komplektid eriti populaarsed. Prisma LEGO lai valik paistab aga Eesti turul eriti silma, kuna erineb teiste pakkujate omast märkimisväärselt.

Tarbija vaatab üha enam ka vastutustundlikkuse suunaga kingituste ja mänguasjade poole. Kingivalikul tuleks silmas pidada, et kink teeks rõõmu ka saajale ja leiaks pikema kasutusaja. Tead, et poes on jätkusuutlikkusele mõeldud, kui ettevõtted müüvad näiteks GOTS või FairTrade märgisega tekstiile.

Mõningaid trendimuutusi on näha ka päkapikkude käitumises. Kuigi peaasjalikult jõuavad sussi sisse endiselt pigem traditsioonilised väikesemõõdulised šokolaadimedalid ja üllatusmunad, siis on märgata ka pähklite ja erinevate tervislike snäkkide müügikasvu jõuluperioodil, mida samuti võidakse sussi sisse panemiseks osta. Positiivne on ka see, et tootjad ise on vähendanud erinevate toodete suhkrusisaldust.

Eelmise jõulu ja aastavahetuse müügihitid Prisma valikust:

1. Väga suured (100cm+) pehmed loomad

2. Prisma kinkekaardid erinevas vääringus

3. Tervise- ja heaolutooted (nt MASSAAŽIPÜSTOL MASSAGE GUN)

4. Jooksval aastal lansseeritud lauamängud

5. Pusled (sh eriti looduse-, kunsti- arhitektuuripusled, mis sobivad ka täiskasvanutele kingiks)

6. Kõlarid ja kõrvaklapid

7. Arvutimänguri tooted (klaviatuurid, mängud, mikrofonid jne)