Hea juba varakult teada! Need on Eesti elanike enim soovitud jõulukingitused

„Hubase pühadetunde loomiseks ja uusimate sisustustrendide järgimiseks pole vaja palju kulutada ega soetada tervet komplekti uusi jõulukaunistusi või lauanõusid. Seevastu võiks värskendada hoopis olemasolevaid kaunistusi. Tihti piisab vaid mõne uue elemendi lisamisest,“ kirjeldas IKEA sisekujundaja Brita Mikvere. Ta lisas, et erinevate esemete sobitamine aitab kokku hoida kulusid ja on keskkonnasõbralikum. Kena üldmulje loomiseks tuleks eelistada sarnaseid värve ja stiile, et nii uued kui ka vanad kaunistused ja lauanõud omavahel sobiksid või teineteist hoopis täiendaksid.