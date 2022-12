Vajad ideid pühadelauale? Neli lihtsat ja tervislikku viisi hõrgu liharoa valmistamiseks

Külma aastaaega sobivad hästi soojendama maitsvad ja tuttavad jõuluroad. Pühadelauale saab aga värskust tuua erinevate küpsetusmeetoditega.

Sous-vide ehk vesivannil küpsetamine

Sous-vide tähendab prantsuse keeles „vaakumis“, mis iseloomustab toiduvalmistamise meetodit, milles küpsetatav toiduaine paigutatakse vaakumkotti ja keedetakse pikema aja jooksul veevannis madalal temperatuuril. „Vaakumkotti võiks koos lihaga panna ka soovitud ürdid ja vürtsid. Selliselt küpsetatud lihal säilib selle rikkalik maitse, mahlasus ja toitained,“ sõnas Sencori esindaja Rivo Tolli.

Sel meetodil küpsetades püsivad lihas mahlad, mis muudavad selle õrnaks ja mahlaseks. Ühtlasi säilivad sous-vide meetodil küpsetatud tooted kauem, kui tavapärasel meetodil valmistatud road. „Kui varem olid turul vaid kallihinnalised masinad, mis sous-vide meetodil küpsetamist võimaldasid ning neid kasutati pigem restoraniköökides, siis aina enam on tulnud turule ka seadmeid, mis sobivad kodukasutajatele. Näiteks võimaldavad sel meetodil küpsetamist nii erinevad ahjud kui ka mitmed multiküpsetajad,“ lausus Tolli ning lisas, et need võimaldavad kodukokkadel ka planeerida paremini oma aega, sest need ei nõua küpsetamise ajal mingeid lisategevusi.

Kõrgel temperatuuril röstimine

Röstimise puhul küpsetatakse liha kõrgel temperatuuril kuiva ja kuuma õhuga ning ilma õlita. Kui kõrgel temperatuuril saavad liha välisküljed karamelliseeritud, siis küpsetatakse liha edasi madalamal temperatuuril, et soovitud küpsusastmega läbi küpseks. Sarnaselt lihale, on võimalik röstida ka juurvilju. Nii liha kui ka köögiviljade röstimine on tervislikum alternatiiv näiteks grillimisele, sest röstimismeetodis ei kasutata õli ning selles säilivad mitmed toitained ja vitamiinid.

Sauté ehk kõrgel kuumusel praadimise meetod