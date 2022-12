Ohumärgid, mis võivad viidata insuldile ja mida kogedes peab ülikiirelt tegutsema

Kui keegi tunneb esmakordselt tasakaaluhäireid, üks kehapool muutub nõrgaks, kõne takerdub, näo üks pool vajub alla või ei liigu, on need märgid insuldist. Kutsu kohe kiirabi või mine ise EMOsse. Isegi kui sümptomid lähevad üle, tuleks pöörduda arsti poole, sest see võib korduda ja järgmisel korral raskemalt. „Aeg on aju ehk mida kiiremini tegutsed, seda parem,“ ütleb meedik Mikk.