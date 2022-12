Ei oskaks kohe seostadagi! Sümptomid su kehas, mis viitavad, et ainevahetus on liiga aeglane

Kiire ainevahetuse korral põletab ainevahetus rutem kaloreid. Kui hoolimata kõikidest sinu pingutustest ei suuda sa üleliigsetest kilodest vabaneda või võtad sa kaalus hoopis juurde, või siis on väiksematki söögilauas liialdamist kohe kaalu pealt näha, siis on tõenäoliselt su ainevahetus liiga aeglane.

Kui su kehatemperatuur on madal ja su käed ja jalad on tihti külmad, siis on see märgiks liiga aeglasest ainevahetusest.