Teeme lõpuks selgeks! See üks küsimus, mille üle suitsetajad ja mittesuitsetajad vaidlevad - kummal on õigus?

Suitsetamise tervist ohustav mõju on laialt teada ja õnneks jääb igapäevaseid suitsetajaid aasta-aastalt üha vähemaks. Need, kes jätkuvalt suitsetavad, teavad enamasti, et avalikes kohtades sigaretti süüdata ei tohi ning konflikte avalikes kohtades tuleb ette harvem. Siiski on üks küsimus, mille üle suitsetajad ja mittesuitsetajad alatasa vaidlevad: kas koretermaja rõdul tohib suitsu teha?