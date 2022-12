Joogimaailma uus trend! Kolm on kokteiliseadus ehk kuidas võitlevad zero-waste kokteilid toiduraiskamise vastu?

Winter Banana Souris kohtub eksootiline banaan hapuka õunaga. Kokteili põhjaks on Koskenkorva Climate Action viin ning särtsakat nüanssi lisab garneeringuna kaneel. Enne kui Winter Banana Souri šeikima asud, kanna hoolt, et sul oleks kokteili ideaalseks serveerimiseks jääkuubikuid ning on the rocks viskiklaasid.

Xmas Old Fashioned kokteili talviselt tummine ja suitsune mekk tuleb erilisest Koskenkorva Sauna Barrel viinast, mida on hoitud põletatud tammevaatides. Kokteil on justkui loodud õdusateks jõulukuu õhtuteks ning praksuva kaminatule ees nautimiseks. Xmas Old Fashioned avab oma iseloomu kõige paremini serveerituna jääkuubikutega ning on the rocks tüüpi klaasides.