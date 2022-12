Esimest korda jalgpalli ajaloos! Tänavune jalgpalli MM on naistele just sel põhjusel väga oluline

Nimelt on pühapäeval finaalturniiriga lõppev meeste jalgpalli MM oluline sellepärast, et esimest korda jalgpalli ajaloos on nii suurele turniirile kutsutud tööd tegema ka naiskohtunikud - peakohtunikud Stephanie Frapparti Prantsusmaalt, Salima Mukansaga Rwandast ja Yoshimi Yamashita Jaapanist. Samuti on turniiril tööd tegemas abikohtinikud Neuza Back Brasiiliast, Karen Diaz Medina Mehhikost ja Kathryn Nesbitt USAst.

Kirsty Dowle, Inglismaa Naiste Super Liiga ja samuti FIFA kohtunik loodab, et see on alles algus. „See on kahtlemata väga positiivne samm kõigile naiskohtunikele üle maailma. Ma loodan, et see on ainult algus ja naiskohtunikud muutuvad loomulikuks osaks nii suurtel turniiridel. Need kuus naist on ühed parimate hulgast, mistõttu on nad ka valituks osutunud. Ma soovin, et nad saaksid näidata oma töö kvaliteeti kogu maailmale,“ sõnas Dowle.