Et jõulud oleks muretud! Kõige olulisemad põhimõtted, mida kodus küünla põletamisel jälgida

Igal aastal saavad küünlaleegist alguse mitmed põlengud. Päästeameti andmetel oli 2021. aastal eluhoonetulekahjusid 585, nendest 88 oli tingitud lahtisest tulest. Aastate jooksul on õnneks olukord paranenud - võrreldes 10 aasta tagusega on eluhoonetulekahjude arv vähenenud 2 korda ja 20 aasta tagusega peaaegu 5 korda. Lahtine tuli võib aga jõulumelus ununeda ka kõige eeskujulikumal koduomanikul.

„Tuleohtlik olukord saab tihti alguse teadmatusest – näiteks arvatakse, et kui lemmikloomi ega lapsi ei ole, siis küünal põleb rahulikult laual lõpuni ja temaga midagi ei juhtu. Aset on leidnud aga juhtumeid, kus küünlajalg või alus ei ole tulekindel ja tahk jääb hõõguma, kuniks ühel hetkel küünlaalus süttib. Seetõttu on soovitav jätta küünlast alati sentimeeter või kaks põletamata,“ selgitas Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

„Oleme täheldanud, et üks väga ohtlik kombinatsioon on just küünlad ja jõulupuu. Paljudes peredes on kombeks lisaks jõulutuledele lisada kuusele ka küünlad, kuid kuuse kuivades või küünalde järelvalveta jäädes võib olukord kiiresti käest minna,“ rääkis Nikolajev, kelle sõnul tuleks ennekõike mõelda tuleohtlike olukordade ennetamisele.

Kindlustuse esindaja sõnul on oluline, et igas kodus oleks käepärast tulekustuti või -kustutustekk, millega vajadusel suurem õnnetus ära hoida. Hoolega tasub ka jälgida, kus küünlaid hoitakse, sest liigagi tihti tuleb ette juhuseid, kus küünlast on saanud alguse kummuti või aknalaua ja -raamide põleng, mille tulemusel on kodudes jõulurõõmu asemel põlengud ja tahmakahjustused. Turvatunde tagamiseks on alati mõistlik mõelda ka kodukindlustustele.

Suitsuandurid on kodudes elulise tähtsusega

Päästeameti andmetel oli läinud aastal 38% kasutuses olnud eluhoonetest olemas andur või andurite süsteem, mis tulekahju korral ka tööle rakendus. 2020. aastal oli vastav osakaal 39%.