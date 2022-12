Armastav ema avaldab, miks ta võtab jõulukaunistused ära juba jõulupühade ajal: meie pere väike traditsioon!

Nane jagas enda TikToki kontol videot, miks ta seda teeb - ja tal oli selleks väga armas põhjus. „Kui tütre sünnipäev on 26. detsembril, siis on aeg sättida üles sünnipäevakaunistused.“

„Kui minu sünnipäev oleks päev pärast jõule, ei oleks midagi hullemat, kui tuledes särav jõulupuu, mis endiselt keset tuba seisaks. Sellepärast pakin kuuse kokku. Ma proovin oma tütre sünnipäeva muuta nii normaalseks, kui võimalik. See on lausa meie pere väike traditsioon, et võtta kuusk maha jõuluõhtul (Eestis on jõululaupäev traditsiooniliselt küll 24. detsember, aga suur osa kristlikust maailmast tähistab jõule 25. detsembril, mis meie jaoks on esimene jõulupüha - toim).