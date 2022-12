Kahtled tema tunnetes? Suhtenõustajad: see on miski, mida sa märkad kohe, kui kallima tunded on kadunud

Portaal Elite Daily avaldas selleteemalise artikli, milles kliiniline psühholoog dr Joshua Klapow selgitas, mida ei tohiks eirata, kui soovid teada, kas su kallim armastab sind veel.

Need märgid on üsna tavapärased, aga me ei mõtle nendele sageli:

Kui ta ütleb sulle lause „Mulle ei meeldi, mida sa teed“ asemel „Sa ei meeldi mulle.“ Kui ta on ühel hetkel sinuga emotsionaalselt samas kohas, aga järgmisel hetkel pigem eemaldub . Ta palub sul muuta seda, kuidas sa sööd, suhtled, vaba aega veedad, välja näed jne. „Eemaldumine on üks väga suur punane lipuke,“ kinnitas Klapow, mistõttu on kõige olulisem kallimaga rääkida.

„Ära eelda, et ta on eemaletõmbunud lihtsalt seetõttu, et ta ei armasta sind enam. Pea meeles, et su partneri isiklikud mured, sinu isiklikud mured ja teie suhe- kõik need koos kujundavad tema emotsioone.“

Klapow võttis oma mõtted kokku, rõhutades, kui oluline on oma partnerit mõista, olla avatud selle suhtes, kuidas ta end tunneb ja mitte minna kaitsepositsioonile, kui ta käitub sinu suhtes veidralt. Kontrolli, kus ta hetkel vaimselt on ja näita välja, et sa hoolid, et teie suhe kestaks.

Kuigi armastus võib suhtest kaduda, usub Klapow, et see juhtub sageli just seetõttu, et inimesed ei räägi omavahel, mis on pikaajalises suhtes väga oluline.

Allikas: Awareness Act