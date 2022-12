Säästlik ja tore kogu perele! 5 jõuluideed, mida käepärastest vahenditest meisterdada

„Sel aastal on jõulud paljude jaoks keerulisemad kui varem. Energiakriis ja üleüldine majandusolukord mõjutab paljusid tarbijaid ning on avaldanud mõju ka tavapäraste ostude tegemisele,“ rääkis Kristiine ja Rocca al Mare keskuste turundus- ja kommunikatsioonijuht Kelly Treu.

Tema sõnul on selge, et jõulud eestlaste jaoks pidamata ei jää ning isegi kui ajad on rasked, on palju võimalusi, kuidas nii jõule kui ka kingituste traditsiooni täita säästlikult ning kokkuhoidlikult.

„Näiteks toidukaupluste ja riidepoodide paberkotte saab nutikalt kasutada kingituste pakkepaberina, millele paelade või kaunistustega efekti anda. Mida pruunist paberkotist veel meisterdada annab, on igasuguse kiiksuga jõulukaardid, mis teevad keskkonnale pai,“ tõi Treu nutika lahendusena välja ning andis veel viis soovitust, mida käepärastest vahenditest saab jõulude eel meisterdada nii kodu kaunistuseks kui kingikotti.



Meisterda ise jõulupärg



Jõulupärg on jõulukaunistusena paljude kodude kroon. Soovitame pärga punuda päris okaspuu okstest, sest need on keskkonnale head. Eelistada tasub okaspuude oksi, mis asuvad puu alaosas, on juba murdunud või jäänud teiste puude varju. Okste korjamiseks saab põgeneda linnakärast metsa, nautida seal suures koguses värsket õhku ja metsavaikust.