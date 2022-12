Sa oled tõeline õnneseen! Kui sinu kallim teeb neid kaheksat asja, hoia temast kinni!

Sa avastad end mõtlemas ja tundmas, et oled tõepoolest õnnelik – viisil, mida ei osanud varem ettegi kujutada. See ei ole ajutine õnnetunne, nagu põneval reisil või head rooga süües, see on sügavam ja pikaajalisem, mis peitub väikestes hetkedes ja märkamistes.