Pühad läbi, kaal jätkab tõusmist? Saa seekord ujumisrõngast kõhu ümber kiiremini lahti mõne kavala nõksuga

Kõik teavad seda, et toitu tuleks suus vähemalt 30 korda mäluda enne alla neelamist, aga keegi ei viitsi seda ellu rakendada. Korralik mälumine on ometi see, mis aitab ära hoida paljusid seedeprobleeme. Aeglaselt süües tunned sa paremini seda, kui kõht saab täis. Lisaks sellele aitab korralik mälumine toitu paremini seedida.