Uus aasta võiks parema vormi tuua? Personaaltreener annab nõu, kuidas end kodus vormi viia

Sageli takerdume me põhjustesse, miks midagi teha ei saa – eriti siis, kui see midagi on natuke raske, pingutust nõudev ja mitte mugav. Koduse treenimisega on teinekord natuke samamoodi: õue ei saa minna – ilm on halb või pole sobivaid riideid või jalanõusid. Personaaltreener Janika Koch-Mäe arvab, et kodus treenida on üks mugavaim viis oma keha eest hoolt kanda.