Grete Paia leidis uue väljakutse: vanaema rääkis mulle juba mõni aasta enne koroonat, et tule Saaremaale...

„Vanaema rääkis mulle juba mõni aasta enne koroonat, et tule Saaremaale ja hakka koos emmega poodi pidama. Mina ja kaubandus, unustage ära.“ Lauljanna ema on 26 aastat pidanud Kuressaare kesklinnas Grete-nimelist rõivapoodi. „Läks aasta mööda ja olin ise emme juures ettepanekuga teha e-pood. See tundus äge väljakutse ja teistsugune, midagi, mida saan ise nullist üles ehitada.“