Jäin nendega pikemalt vestlema, polnud iidamast-aadamast näinud ja nagu ikka, liikus meil ühel hetkel jutt suhetele. Nad mõlemad nentisid päris õnnetult, et nad ei ole päris ammu kohtingutel käinud ja vestlused, mis neil Tinderis või Bumble's olnud on, on ka jube kiiresti soiku vajunud. Valikut lihtsalt ei ole! Palusin neil näidata, mis siis Tinderis toimub - tahtsin näha, kas selle nelja aastaga on midagi muutunud ka.