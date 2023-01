„Jah, sa lugesid õigesti - ma kohtasin Tinderis oma elu armastust ja me abiellusime, olles tuttavad olnud kõigest kuus nädalat. Sulle võib tunduda, et ma olen segane, aga ma olen päris kindel, et tegin õige otsuse,“ alustab oma lugu naine, kes paljude inimeste hinnangul tegi hulljulge otsuse.