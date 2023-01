„Ma ei arvanud, et mul tekib lemmiklaps. Ma kohtlen kõiki kolme võrdselt ja armastan neid kõiki. Teised lapsed naljatavad, et 7-aastane pesamuna on mu lemmik ja ma tõepoolest usun seda. Mulle tundub, et ma armastan teda rohkem, pean seda tunnistama,“ jagab anonüümseks jääda sooviv ema, et teisi lapsi ülestunnistusega mitte kahjustada.