Mai-Liis toob välja, et käed ja jalad on keha kaks enim kasutatud osa, seega on nende eest hoolitsemine hädavajalik. Õige käte ja jalgade hooldus võib ennetada tõsiseid terviseprobleeme. Kuiv, lõhenenud nahk kätel ja jalgadel võib põhjustada infektsiooni. Ja kui sul on veel ka diabeet, võib halb jalgade hooldus põhjustada tõsiseid tüsistusi.