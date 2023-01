Markoga kohtudes ei viita miski sellele, et ta on pidanud sisemist võitlust paanikahoogude ja ärevusega. Ta on rõõmsameelne ja jutukas, teeb regulaarselt trenni ja on „endaga täitsa heas kohas“. Kuid mõned aastad tagasi oli tema elus tume periood, mis kestis kokku aasta aega – Marko koges igapäevaselt paanikahooge ja hiljem lisandus sellele halvav ärevus. Tahtejõu ja suure eneseanalüüsi toel õnnestus tal sellest üksinda välja rabeleda. Kuidas ta seda tegi?